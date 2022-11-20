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الأحد، 20-11-2022 12:43 م

تفاصيل حفل افتتاح مونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس العالم "قطر 2022"، المقرر اليوم الأحد على ملعب "البيت" والذي سيسبق المباراة الأولى في البطولة بين قطر والإكوادور.

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وأكد "فيفا" في بيان إعلامي، أن المطرب القطري فهد الكبيسي والمطرب الكوري الجنوبي جونجكوك سيغنيان أغنية "حالمون".

 

 

وينطلق حفل الافتتاح في الساعة الخامسة مساء الأحد على ملعب "البيت" ويستمر لحدود 30 دقيقة.

وأشار "فيفا" إلى أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.


ويشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من 7 فقرات، يحييها فنانون عالميون تمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.


وسيتواجد أيضا سفير كأس العالم غانم المفتاح والفنانة القطرية دانا.

 

 

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