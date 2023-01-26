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الخميس، 26-01-2023 04:40 م

تفاصيل صغيرة تحسم انضمام ميسي إلى الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نجم باريس سان جيرمان، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بات على أعتاب الانتقال لنادي الهلال السعودي.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد ارتباطهما لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.

وقال الإعلامي السعودي عبد الله الفهيد، مقدم برنامج الحصاد الرياضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن فريق المحامين الخاص بميسي يتواجد في الرياض الآن، من أجل الاتفاق على بعض الشروط في عقد اللاعب مع مسؤولي الهلال.

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وأضاف الفهيد أنه يتم الاتفاق حاليا على تفاصيل السكن، ونقاط أخرى، بعد أن وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة جدا، حيث أصبحت هناك تفاصيل صغيرة تفصل ميسي عن الانضمام إلى الهلال في الصيف القادم.

وكان الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فجرت مفاجأة كبرى قبل أيام، تتعلق بمستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان.

وكتب روميرو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان".

وأضاف: "فوز ميسي بكأس العالم، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله".

وكان ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بلقب مونديال "قطر 2022" على حساب نظيره الفرنسي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 18 ديسمبر الماضي، على استاد "لوسيل".

وحصل ميسي على لقب أفضل لاعب في مونديال قطر.

 

 

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