تفاصيل صفقة بايرن البديلة بعد ضربة توتنهام

الوكيل الإخباري - عاد بايرن ميونخ إلى هدفه القديم بعد اقترابه من خسارة صفقة رادو دراجوسين مدافع جنوى لصالح توتنهام هوتسبير.



وتشير التقارير إلى سفر المدافع الروماني اليوم، إلى العاصمة الإنجليزية "لندن"، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى السبيرز، رغم تقدم البايرن بعرض أعلى.



من جانبه، كشف فلوريان بليتينبيرج، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، عن تحول النادي البافاري للإنجليزي إيريك داير، لاعب وسط توتنهام.



وأضاف: "داير بات الآن على رأس أولويات بايرن ميونخ، الذي توصل مع لاتفاق شفهي".



وأشار إلى اقتراب بطل ألمانيا من التعاقد مع داير، الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع، مقابل 4 ملايين يورو.



وسيوقع داير على عقد لمدة عام ونصف حتى صيف 2025، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

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