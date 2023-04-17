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الإثنين، 17-04-2023 02:44 م

تفاصيل عرض النصر السعودي لزيدان وموقف كريستيانو رونالدو

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الوكيل الإخباري - يسعى نادي النصر السعودي للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق خلفا لمواطنه رودي غارسيا والذي تمت إقالته خلال الأيام الماضية.

وتحدثت تقارير إعلامية سعودية عن تدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، لمحاولة إقناع زيدان بالموافقة، وهو ما تم تأكيده أيضا من جانب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن النصر عرض على زيدان عقدا لمدة عامين بداية من الموسم المقبل، على أن يكمل دينكو إيليتشيتش قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان لم يرد حتى الآن على العرض المقدم له ولا يزال يدرس الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان سوف يحصل على راتب سنوي يصل إلى 60 مليون يورو، أي ما يعني 120 مليون يورو في موسمين.

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ويعد هذا أعلى راتب مدرب في العالم خلال الوقت الراهن، إذ يعد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، الأعلى تقاضيا للرواتب ويصل راتبه سنويا إلى 55 مليون يورو.


وتزعم التقارير الصحفية، أن رونالدو سيكون له دور في اختيار مدرب النصر القادم، وسوف تستمع له إدارة النادي السعودي.


وتربط "الدون" بزيدان علاقة قوية منذ عمل الثنائي في ريال مدريد سواء في منصب مساعد المدرب أو المدرب، وحققا سويا دوري أبطال أوروبا 4 مرات.
ويتواصل رونالدو بصورة مستمرة مع زيدان لإقناعه بخوض تجربة احترافية في دوري روشن السعودي.

 

 ملاعب 

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