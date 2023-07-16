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الأحد، 16-07-2023 12:59 م

تفاصيل عرض النصر السعودي لضم ساديو ماني

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي النصر السعودي لضم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويمتد عقد ماني مع بايرن حتى صيف 2025، ولكن وفقا للتقارير الأخيرة فقد حصل النصر على الضوء الأخضر من الفريق الألماني لبدء التفاوض مع نجمه السنغالي.

وقال الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، المختص في أخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على تويتر، إن "النصر قدم عرضًا لضم ساديو ماني، بقيمة 25 مليون يورو سنويًا، لمدة 3 سنوات، وبايرن ميونخ لا يمانع بيع عقده".

وانضم ماني لصفوف بايرن ميونخ الصيف الماضي وتوج بلقب كأس السوبر والدوري الألماني.

الجناح البالغ 31 عاما خاض 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 6 في جميع المسابقات.

وأبرم النصر صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، بالتعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وكان توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، قد ألمح في تصريحات له مؤخرا إلى رغبته في رحيل ماني، قائلا: "ساديو ماني لم يرق إلى مستوى التوقعات في الموسم الماضي، الوضع التنافسي في النادي مرتفع للغاية بالنسبة له، ولدينا العديد من اللاعبين الذين يجعلون الأمر صعبًا للغاية عليه، اللاعب يعرف ذلك أيضًا، أنا أعرفه جيدًا وهو يعرف رأيي وكذلك موقف النادي".

وأوضح: "ماني لديه عقد مع بايرن ميونخ، ويريد البقاء، ونحن نحترم ذلك بشدة، لكننا في اليوم الأول فقط من تدريبات الموسم الجديد، ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء في كرة القدم"

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