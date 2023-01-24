الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: نية لتوفير دليل للمستثمر حول “البيئة الاستثمارية”

عبيدات يوجه رسالة لطلبة الجامعة الأردنية

هام لأصحاب المركبات الكهربائية في الاردن

ولي العهد يؤدي صلاة الاستسقاء في مسجد المؤمنين

الضمان يتراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع

الملك لنتنياهو: ضرورة عدم المساس بالوضع القائم في الأقصى

اجتماع قريب للجنة شؤون العمل لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

وفاة شاب إثر حروق بليغة أثناء تعبئة كاز مدفأة في إربد

ضبط 6 اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الشونة الجنوبية

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

الثلاثاء، 24-01-2023 04:34 م

تفاصيل عرض النصر السعودي لمودريتش

1202324154642206535588 (1)


الوكيل الإخباري - كشف الصحفي الإسباني ريمون ألفاريز دي مون، المقرب من ريال مدريد، عن تفاصيل العرض المقدم من إدارة نادي النصر السعودي للتعاقد مع صانع ألعاب النادي الملكي، الكرواتي لوكا مودريتش.

وأكد ألفاريز أن ريال مدريد تلقى فعلا عرضا من النصر للتعاقد مع مودريتش.

وأوضح أن الفريق السعودي قدم لمودريتش عرضا يتضمن عقدا يمتد لموسمين على أن يحصل النجم الكرواتي على 40 مليون يورو.

اضافة اعلان


وكانت صحيفة اليوم السعودية، قد فجرت مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات، بإعلانها أمس الاثنين حصول النصر السعودي على توقيع مودريتش.

وذكر "الميدان الرياضي"، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، نقلا عن مصادر خاصة أن مودريتش وقع للنصر فعلا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.


ولم يكشف المصدر عن موعد محدد لانضمام مودريتش (37 عاما) للنصر، وإن كانت الصفقة ستتم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو عقب نهاية الموسم الجاري.


وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد، حيث دخل النجم الكرواتي الفترة الحرة في عقده منذ الأول من يناير الجاري.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120232415734755362280

مشجع مغربي يفاجئ أنشيلوتي بطلب غريب في مباراة ريال مدريد وبلباو (فيديو)

1202324141512454870026

النصر يرحب ببقاء رونالدو بعد سن 40 عاما

1202324103047823365305

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1202324113556292652731

نجم ريال مدريد يقترب اكثر من برشلونة

120232410435992869349

صفعة قوية لبرشلونة في الميركاتو الشتوي

1202324123052934728450

إعلان مفاجئ من جاريث بيل عقب اعتزاله

أخبار متعلقة
1202324113556292652731

نجم ريال مدريد يقترب اكثر من برشلونة

1202324123052934728450

إعلان مفاجئ من جاريث بيل عقب اعتزاله

1202349240314523684

شاهد.. أنا عالمي.. رونالدو ينطق بالعربية

12023282853226406982

مودريتش يرد على عرض النصر السعودي

12202229105633223602892

جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل الجولة 15

1220222892619508078843

حقيقة عرض ريال مدريد لضم رونالدو