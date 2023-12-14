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الخميس، 14-12-2023 04:04 م

تفاصيل عقد أوسيمين الجديد مع نابولي

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الوكيل الإخباري - توصل رئيس نادي نابولي دي لورينتيس إلى اتفاق نهائي مع وكيل اللاعب فيكتور أوسيمين بشأن تمديد عقده مع بطل "الكالتشيو".

وقالت صحيفة سكاي سبورت إن وكيل الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين التقى مع رئيس نادي نابولي دي لورينتيس لمناقشة تمديد العقد. 

وأضافت أن الطرفان اتفقا على عقد جديد يمتد حتى 2026.

وذكرت الصحيفة أن عقد فيكنور أوسيمين (24 عاماً) مهاجم فريق الجنوب الجديد سيتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 140 مليون يورو.

كما أكدت أن راتب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي وأفضل لاعب في أفريقيا، سيعرف زيادة كبيرة.

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