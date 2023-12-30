تفاصيل مثيرة فتحت أبواب تألق كين مع بايرن

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ذا صن، اليوم السبت عن تفاصيل مثيرة حول الأشهر الأولى للنجم هاري كين مع بايرن ميونخ.



قالت الصحيفة: "المهاجم الإنجليزي اتبع نظاماً صارماً خلال معيشته في فندق ماندارين أورينتال، قبل أن يغادره صوب منزله الجديد".



ونقلت تصريحات أدلى بها المدير العام في فندق ماندارين دومينيك راينر، قال فيها: "كين ينتمي بالتأكيد إلى أفضل خمسة ضيوف لدينا، خلف الملكة الراحلة إليزابيث".



وأضاف: "كان أحد أكثر الضيوف المحبوبين الذين أقاموا معنا لفترة طويلة على الإطلاق".



وتحدث عن أبرز تفاصيل معيشة لاعب توتنهام السابق، وأوضح: "اعتاد أن يطلب اللحم المقدد الإنجليزي، والفاصوليا المطبوخة، على الإفطار مراراً وتكراراً".





وتابع: "في المساء كان يتناول السوشي والساشيمي كقاعدة عامة، وكان يأكل في الغالب في غرفته عندما كان بمفرده في ميونخ، ولكن عندما جاءت عائلته لزيارته كانوا يذهبون دائماً إلى مطعم الفندق، إذ لم تكن عائلة كين منعزلين، بل على العكس من ذلك كانوا منفتحين للغاية وودودين".



وواصل: "لم يقدم كين أي طلبات خاصة أبداً، وكان واحداً من أكثر الضيوف تواضعاً الذين استقبلناهم على الإطلاق".



واختتمت الصحيفة: "هذه الأجواء ساعدت الدولي الإنجليزي على التألق بشكل لافت في تجربته الأولى خارج "البريميير ليغ"، بإحرازه 25 هدفاً في أول 22 مباراة مع "البافاري"، إذ توجه هاري كين بالشكر إلى العاملين في الفندق، وكتب عبر حسابه على إنستغرام: "شكراً جزيلاً لموظفي الفندق الذين جعلوني أشعر وكأنني في بيتي منذ انتقالي إلى ميونخ، كان عاملاً كبيراً من القدرة على الاستقرار بشكل جيد"

اضافة اعلان

ملاعب