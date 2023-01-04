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الأربعاء، 04-01-2023 04:32 م

تفاعل كبير مع أول خطأ لرونالدو في السعودية (فيديو)

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الوكيل الإخباري - أثار لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخطأ أو ما اعتبره البعض زلة لسان خلال المؤتمر الصحفي الأول له عقب انضمامه للنصر.

وتداول نشطاء الفيديو الذي قال فيه رونالدو: "ليس من السهل الفوز بأي مباراة في الوقت الحالي لأن الفرق باتت أكثر استعدادا وكرة القدم مختلفة وتطور كرة القدم مختلف وبالنسبة لي ليست نهاية مسيرتي للقدوم إلى جنوب إفريقيا".

ونظرا للجماهرية الكبرى التي يحظى بها النجم البالغ من العمر 37 عاما، فإن التركيز على كل كلمة تخرج من فمه يكون مبالغ فيه، والخطأ عنده بألف عند غيره.

ورغم الانتقادات والسخرية التي واجهها منذ المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء، إلا أن العديد من عشاقه برروا خطأه بأنه مجرد زلة لسان بسبب الوضع الذي يعيشه والضغط والأضواء المسلطة عليه.

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