الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الشريدة: نظام الموارد البشرية سيحكم أداء القطاع العام

الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقات من 2018 إلى الـ10 من أكتوبر

الطفيلة: يوم ثقافي احتفاء باليوبيل الفضي

تحقيق عبري.. 27 غزياً استشهدوا بمراكز احتجاز إسرائيلية منذ بدء الحرب

الأمن: نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

اصابة 4 جنود اسرائيليين في معارك غزة خلال 24 ساعة

سوريا.. العثور على الشاب المفقود مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه

بلجيكا تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

قصف صاروخي من لبنان لمواقع إسرائيلية

مسؤولون: أميركا طلبت ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة

الخميس، 07-03-2024 03:20 م

تفسير علمي لكثرة إصابات لاعبي النصر

320247111853326305405 (1)


الوكيل الإخباري - كشف الدكتور فوزي الجاسر، استشاري جراحة العظام، والمختص في علاج إصابات الملاعب، سبب الإصابات التي عصفت بلاعبي نادي النصر مؤخراً. 

وعانى النصر من إصابات متتالية في الفترة الماضية، كان آخرها تعرض نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل مباراة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا. 

وقال الجاسر في تصريحات لبرنامج في المرمى على قناة العربية: "الطب الرياضي لا يقتصر على وجود طبيب في الفريق، بل يجب أن يكون هناك طاقم متكامل يشمل معدين وحتى أطباء نفسيين." 

وتابع: "بعض الإصابات التي عانى منها النصر كانت أثناء التمارين، وقد يكون من بين الأسباب الضغط النفسي الذي يعاني منه اللاعب." 

وأضاف: "إصابة تاليسكا حدثت بعد تعادل غير متوقع أمام الحزم، وهذه النتيجة كان لها تأثير نفسي بسبب صعوبة المنافسة على اللقب، وبعدها كانت تنتظر الفريق مهمة صعبة في دوري أبطال آسيا، فالتركيز يكون مزدوجا: محبط من مباراة الدوري وضغط للفوز بالمباراة أمام العين." 

وأتم: "هناك خلل واضح ويحيب إيجاد حل له، أغلب الإصابات عضلية وهذا يعني أن هناك مشكلة مشتركة بين الجهاز الفني والطبي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
32024713643568321471

برشلونة يستهدف الوصافة.. واختبار قوي لريال مدريد

320247115258927564451

إنتر ميلان المنطلق في مهمة جديدة أمام بولونيا

320247105816974287859

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

320247105251228611503

بيلينجهام: إيقافي أمر مثير للسخرية

32024710278380969491

تشواميني: سأتحدث مع بيريز عن مبابي

320247102516488400524

نادال يعلن انسحابه من إنديان ويلز

أخبار متعلقة
32024414512232615158

التشكيل المتوقع لموقعة العين والنصر

3202439190142183361 (1)

الغموض يحاصر بنزيما قبل الكلاسيكو الآسيوي

2202412123946809013173

ضربة موجعة للفيحاء قبل مواجهة النصر

2202410132245291204261

الأردن يراهن على الثلاثي المرعب في نهائي كأس آسيا

2202410123615755836711

4 من لاعبي النشامى يحترفون في الأندية القطرية

220241010500384296778

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة