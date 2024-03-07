تفسير علمي لكثرة إصابات لاعبي النصر

الوكيل الإخباري - كشف الدكتور فوزي الجاسر، استشاري جراحة العظام، والمختص في علاج إصابات الملاعب، سبب الإصابات التي عصفت بلاعبي نادي النصر مؤخراً.



وعانى النصر من إصابات متتالية في الفترة الماضية، كان آخرها تعرض نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل مباراة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.



وقال الجاسر في تصريحات لبرنامج في المرمى على قناة العربية: "الطب الرياضي لا يقتصر على وجود طبيب في الفريق، بل يجب أن يكون هناك طاقم متكامل يشمل معدين وحتى أطباء نفسيين."



وتابع: "بعض الإصابات التي عانى منها النصر كانت أثناء التمارين، وقد يكون من بين الأسباب الضغط النفسي الذي يعاني منه اللاعب."



وأضاف: "إصابة تاليسكا حدثت بعد تعادل غير متوقع أمام الحزم، وهذه النتيجة كان لها تأثير نفسي بسبب صعوبة المنافسة على اللقب، وبعدها كانت تنتظر الفريق مهمة صعبة في دوري أبطال آسيا، فالتركيز يكون مزدوجا: محبط من مباراة الدوري وضغط للفوز بالمباراة أمام العين."



وأتم: "هناك خلل واضح ويحيب إيجاد حل له، أغلب الإصابات عضلية وهذا يعني أن هناك مشكلة مشتركة بين الجهاز الفني والطبي.

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