تفوق تاريخي لأنس جابر على منافستها الثانية بأستراليا المفتوحة

الوكيل الإخباري - تعرفت اللاعبة التونسية أنس جابر اليوم الأربعاء على منافستها في الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة.



وستقابل جابر التشيكية ماركيتا فاندروسوفا المصنفة 86 عالميا، بعد فوز الأخيرة اليوم على الأمريكية أليسون ريسك بمجموعتين لواحدة: 7-5، 1-6، 4-6.





وكانت أنس جابر تأهلت أمس للدور الثاني في أستراليا المفتوحة بعد فوزها على السلوفينية تامارا زيدانساك المصنفة 98 بنتيجة (2-1) 7-6 و4-6 و6-1.



وسبق أن تقابلت أنس جابر مع التشيكية ماركيتا فاندروسوفا في 4 مناسبات فازت التشيكية في واحدة والتونسية في 3، كالتالي:



2015



في بطولة براغ تقابلت اللاعبتان وكانت الغلبة لفاندروسوفا بعد انسحاب أنس جابر بسبب الإصابة في المجموعة الثانية.



2016



في بطولة سانرايز فازت أنس جابر على فاندروسوفا بمجموعتين دون رد: 6-3 و6-3.



2021



التقت اللاعبتان في بطولة إيستبورن الإنجليزية وفازت أنس جابر بمجموعتين دون رد: 6-3 و7-6.



2022



عززت أنس جابر سجل انتصاراتها على فاندروسوفا في بطولة شتوتجارت الألمانية العام الماضي حيث فازت بمجموعتين لمجموعة: 4-6 و6-2 و6

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