تقارير تكشف عن راتب مبابي في ريال مدريد

الوكيل الإخباري - يترقب مشجعو ريال مدريد الإسباني، على أحر من جمر، إعلان التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، هذا الصيف، بعد إعلانه رسميا الرحيل من نادي باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي.



وفتح إعلان مبابي الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان، الباب من جديد أمام وسائل الإعلام للتحدث عن انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، تأخرت لسنوات.



وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ريال مدريد حسم اتفاقه بالفعل مع المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 25 عاما، قبل إعلان اللاعب رحيله عن ناديه.

وأضاف: "مبابي اتخذ قراره النهائي بالانتقال إلى الريال منذ شهر مضى، مديرا ظهره لأندية الدوري الإنجليزي".

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وتطرق رومانو للحديث عن راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد، مؤكدا أن النادي الملكي لن يمنح اللاعب نفس الراتب الذي عرضه عليه قبل عامين.



وكان ريال مدريد قد حاول التعاقد مع مبابي مجانا في صيف 2022، لكن اللاعب فاجأه بتجديد عقده مع سان جيرمان لمدة عامين.



وأوضح رومانو أن راتب مبابي عند انتقاله إلى الريال هذا العام، سيكون مختلفا تماما عن العرض السابق، إذ ينوي النادي منحه راتبا قريبا من رواتب أبرز نجوم الفريق، مثل الثنائي، الإنجليزي جود بيلينغهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.



لكن صحيفة "آس" الإسبانية، أفادت في تقرير لها عن تفاصيل أخرى، مخالفة للذي أعلنه رومانو.



وأشارت الصحيفة إلى عزم إدارة النادي على منح مبابي راتبا سنويا يبلغ 25 مليون يورو بعد الضرائب، وهو ضعف ما يتقاضاه أعلى اللاعبين أجرا في مدريد.



وأضافت: "ديفيد ألابا وتوني كروس هما الأعلى أجرا حاليا بحصول كل منهما على 10.8 و10.7 مليون يورو، فيما يحصل بيلينغهام على نفس راتب زميله الألماني".

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