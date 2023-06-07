تقارير: نغولو كانتي سينضم للاتحاد لمدة موسمين

الوكيل الإخباري - ينتهي تعاقد كانتي مع "البلوز" بنهاية الشهر الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.



كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد السعودي اقترب بقوة من التوقيع مع الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، حتى عام 2025.



وينتهي تعاقد كانتي مع "البلوز" بنهاية الشهر الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.



ووفقا لما ذكره جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن "كانتي وصل لاتفاق بالفعل على الانضمام لنادي الاتحاد السعودي، وسيكون الإعلان قريبا عن إتمام الصفقة رسميا".



فيما قالت تقارير أخرى إن "كانتي سينضم للاتحاد كلاعب حر، وسيوقع مع الفريق السعودي حتى عام 2025 مع خيار موسم إضافي، مقابل 100 مليون يورو".



وكان فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بأخبار سوق الانتقالات، قال عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "الاجتماع مستمر في لندن للحصول على توقيع كانتي ليصبح لاعب اتحاد جدة الجديد مقابل 100 مليون يورو للموسم الواحد، بعقد يمتد حتى يونيو 2025".

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وأضاف: "أتوقع حسم الصفقة قريبًا جدًا".



وانضم كانتي لصفوف تشيلسي في 2016، ليفوز بالدوري الإنجليزي مع البلوز في الموسم التالي مباشرة.



وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر.



ونجح نادي الاتحاد، مساء أمس، في ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوق الفريق في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.



وقال بنزيما بعد انضمامه، في تصريحات نشرها حساب نادي الاتحاد على تويتر: "أنا متحمس لتجربة مسابقة جديدة في بلد مختلف. يتمتع نادي الاتحاد بتاريخ مذهل ومشجعين شغوفين بشكل لا يصدق وطموحات كبيرة في كرة القدم ليكون قوة في آسيا بعد الفوز بالدوري".



وأحرز بنزيما 354 هدفا مع ريال ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.

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