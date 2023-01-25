الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية : السماح لطلبة التوجيهي استخدام الآلة الحاسبة للمواد التي تتطلب ذلك

تنويه من الأمن السيبراني بشأن كلمات سر مواقع التواصل

الملك يطلع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة أستونيا

330 ألف طالب وطالبة بكالوريوس في الجامعات الأردنية

313 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في 2022

الصفدي يدعو النواب لجلسة رقابية الثلاثاء المقبل

يقظة أحد المواطنين تجنّبه الوقوع ضحية للاحتيال ويساهم في إلقاء القبض على 4 أشخاص من مفتعلي الحوادث المرورية

محافظة: التعليم المهني سيصبح 3 سنوات اعتبارا من الصف التاسع

تنقلات بالجهاز القضائي - أسماء

الأربعاء، 25-01-2023 03:01 م

تقرير طبي يحسم موقف ثنائي النصر من موقعة الاتحاد

120232595411546614550


الوكيل الإخباري - تقدم الحارس الأرجنتيني، أجوستين روسي، تدريبات النصر السعودي، مساء اليوم بعد توقيعه للعالمي، لمدة نصف موسم.
 
وأظهر اللاعب جاهزية كاملة للمشاركة في مباراة الاتحاد يوم الخميس على استاد الملك فهد الدولي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
 
وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي الأجنبي، المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، والظهير الأيسر غسيلان كونان.
 
وطلب مدرب النصر تقريرا متكاملا عن الحالة اللياقية لمعرفة مدى إمكانية مشاركة اللاعبين في التشكيلة الأساسية ضد الاتحاد.

وتغيب اللاعبان عن آخر مواجهة أمام الاتفاق بسبب معاناتهما من الإصابة في الركبة.
 
وسوف يستعيد المدرب، جهود البرازيلي لويس جوستافو الذي كان موقوفا في مباراة الاتفاق الأخيرة بسبب تراكم الإنذارات.
 
وكان الفريق قد أدى حصة تدريبية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، واشتملت على تدريبات لياقية، ثم تطبيقات تكتيكية وختمها بمناورة على كامل الملعب.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120232591046870345974

رسميا.. الزمالك يقيل مدربه فيريرا ويكشف هوية الطاقم البديل

12023259420698211316 (1)

ميسي يحسم موقفه من اللعب في السعودية وأمريكا

1202325102911257643018

ليفربول يحدد موعد حسم صفقة أمرابط

1202325103544839785826 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1202324154642206535588 (1)

تفاصيل عرض النصر السعودي لمودريتش

120232415734755362280

مشجع مغربي يفاجئ أنشيلوتي بطلب غريب في مباراة ريال مدريد وبلباو (فيديو)

أخبار متعلقة
1202324141512454870026

النصر يرحب ببقاء رونالدو بعد سن 40 عاما

1202310131936355600774

رونالدو يغري نجم يوفنتوس للانتقال إلى النصر

12023920485734426253

النصر يغري نجم برشلونة لمزاملة رونالدو

12023814130132486229

صور: رونالدو يقيم في أفخم جناح بأحد فنادق الرياض

120232221542790310715

رونالدو الأبن .. كيف سيعيش في مدريد؟

12023285217597988383

انتظر مكالمة ولم تأت.. كيف تحطم حلم رونالدو قبل توقيعه للنصر!