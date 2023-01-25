تقرير طبي يحسم موقف ثنائي النصر من موقعة الاتحاد

الوكيل الإخباري - تقدم الحارس الأرجنتيني، أجوستين روسي، تدريبات النصر السعودي، مساء اليوم بعد توقيعه للعالمي، لمدة نصف موسم.



وأظهر اللاعب جاهزية كاملة للمشاركة في مباراة الاتحاد يوم الخميس على استاد الملك فهد الدولي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.



وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي الأجنبي، المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، والظهير الأيسر غسيلان كونان.



وطلب مدرب النصر تقريرا متكاملا عن الحالة اللياقية لمعرفة مدى إمكانية مشاركة اللاعبين في التشكيلة الأساسية ضد الاتحاد.



وتغيب اللاعبان عن آخر مواجهة أمام الاتفاق بسبب معاناتهما من الإصابة في الركبة.



وسوف يستعيد المدرب، جهود البرازيلي لويس جوستافو الذي كان موقوفا في مباراة الاتفاق الأخيرة بسبب تراكم الإنذارات.



وكان الفريق قد أدى حصة تدريبية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، واشتملت على تدريبات لياقية، ثم تطبيقات تكتيكية وختمها بمناورة على كامل الملعب.

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