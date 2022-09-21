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الأربعاء، 21-09-2022 03:45 م

تكريم خاص لكريستيانو رونالدو في البرتغال

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الوكيل الإخباري - كرم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، للاعبيه وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد، باعتباره الهداف التاريخي للمنتخبات الدولية.

وحظي رونالدو خلال الحفل الذي أقيم في البرتغال على جائزة "دي أورو" لكونه هداف البرتغال عبر التاريخ وهداف المنتخبات الوطنية.

ويعتبر كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 117 هدفا، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي حول العالم.

وقال رونالدو بعد الحصول على الجائزة: "أنا فخور بتلقي جائزة بهذا الحجم، لم أفكر مطلقا في أنني سأحققها يوما ما، أشكر كل من كان مهما في مسيرتي".
وأكد النجم البرتغالي على استمراره: "لقد كان طريقا طويلا، لكني أود أن أقول إن طريقي لم ينته بعد".

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ويتصدر رونالدو لائحة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب البرتغالي بـ189 مباراة.


يذكر أن رونالدو يتواجد حاليا في معسكر منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي، حيث سيواجه كلا من التشيك وإسبانيا يومي السبت 24 سبتمبر، والثلاثاء 27 من الشهر ذاته.

 

ملاعب 

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