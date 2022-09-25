تكريم دولي للاتحاد الأردني للكرة الطائرة

الوكيل الإخباري - كرم الاتحاد الدولي للكرة الطائرة اليوم الأحد، الاتحاد الأردني للعبة، بمناسبة مرور 50 عاما على انضمامه لأسرة الاتحاد الدولي.

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وتسلمت رئيسة الاتحاد الأردني لكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل درعا تقديرية من رئيس الاتحاد الدولي آري جراسا، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة آرنهيم الهولدنية ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.



وقال اتحاد الطائرة، في بيان اليوم الأحد، إن سمو الأميرة آية بنت الفيصل ونائبها بالاتحاد جهاد قطيشات، شاركا في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.



يذكر أن الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، تأسس عام 1961 تحت مسمى "الاتحاد الأردني لكرة الطائرة واليد"، وذلك قبل تشكيل اتحاد خاص للعبة في العام 1966.

وفي عام 1971، انتسب الاتحاد الأردني للكرة الطائرة إلى الاتحادين الدولي والآسيوي، وفي عام 1975 كان الاتحاد الأردني سباقا في تشكيل الاتحاد العربي، من خلال لجنة التأسيس التي عقدت اجتماعها في العاصمة العراقية بغداد.



ومنذ ذلك الوقت يواظب الاتحاد الأردني للكرة الطائرة على المشاركة في النشاطات والبطولات العربية والآسيوية والدولية، ويعتبر من الاتحادات الفاعلة والنشطة في هذه الاتحادات.



كما استضاف الاتحاد الأردني الكثير من البطولات العربية "الصالات والشاطئية"، ويستعد حاليا لاستضافة بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 15 ولغاية 25 تشرين الثاني المقبل.



وحصل الاتحاد على على عضوية 6 لجان في الاتحاد العربي، وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي في فترات طويلة، وعضو في اللجان الفرعية لاتحاد غرب آسيا، ويشغل نائب سمو رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات منصب نائب رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس اتحاد غرب آسيا.

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