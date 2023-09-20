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الأربعاء، 20-09-2023 04:14 م

تكهنات جديدة حول رحيل ميسي عن سان جيرمان

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الأربعاء تكهنات جديدة حول رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان.

ورفض ميسي تفعيل بند التمديد في عقده هذا الصيف، واكتفى بموسمين فقط مع باريس سان جيرمان، ورحل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب موقع le10sport الفرنسي، فإن ميسي كان من الممكن أن يبقى في صفوف سان جيرمان ويمدد عقده لولا قرار متأخر.

وعقب رحيل ميسي عن صفوف سان جيرمان، قرر الفريق الباريسي إقالة المدرب كريستوف غالتييه، وتعيين لويس إنريكي بدلا منه.

ويعد إنريكي من أفضل المدربين الذي عمل معهم ميسي في مسيرته مع برشلونة، حيث نجح الفريق في تحقيق الثلاثية التاريخية عام 2015.

وأشار التقرير إلى أنه لو كان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع إنريكي قبل شهر ونصف من تاريخ إعلان توليه المسؤولية، لكان ميسي ما زال لاعبا في سان جيرمان.

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وانضم ميسي لسان جيرمان، في صيف 2021، عقب انتهاء عقده مع برشلونة، بعقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

 

ملاعب

 

 




 

 


 

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