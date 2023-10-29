تلميح فينيسيوس يستفز أنصار برشلونة

الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم ، بأن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، واصل استفزازته لبرشلونة وجماهيره عقب الكلاسيكو.





اضافة اعلان

وخسر برشلونة أمام ضيفه ريال مدريد (1-2)، السبت، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن مباريات الجولة 11 لليجا.



ودخل فينيسيوس في نقاش حاد مع تشافي، مدرب البرسا، خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني وجه إشارات لجماهير برشلونة، قبل خروجه من الملعب.



وقام فينيسيوس، عبر حسابه على منصة "X"، بنشر صورة احتفال فريقه بالهدف الثاني، وكتب: "عصر جديد".



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تلك الجملة، هي التي عنونت بها شركة "أمازون" الفيلم الوثائقي الأخير للمرحلة الجديدة لنادي برشلونة.



وأشارت الصحيفة، إلى أن فينيسيوس يتعمد من خلال هذه الرسالة أن يستفز نادي برشلونة وجماهيره، مثلما حاول أن يفعل ذلك داخل الملعب.



جدير بالذكر، أن برشلونة أعلن فتح تحقيق بشأن الهتافات العنصرية التي وجهت لفينيسيوس خلال الكلاسيكو.

ملاعب