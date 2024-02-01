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الخميس، 01-02-2024 02:42 م

تمديد القيد الشتوي في الدوري المصري الممتاز

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الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد الكرة المصري تمديد فترة القيد الشتوي في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وكان من المقرر أن يتم إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الحالية في الدوري المصري، في 31 من يناير الماضي، إلا أن اتحاد الكرة المصري قرر تمديد فترة القيد الشتوي.

وحدد اتحاد الكرة المصري، السادس من فبراير الجاري، موعدا لانتهاء فترة القيد الشتوي ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي المعروف باسم دوري "نايل" بدلا من نهاية يناير، إلى جانب دوري القسم الثاني.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تمديد فترة القيد الشتوي لأندية الدوري القسم الثالث والرابع، حتى 11 من فبراير الجاري.

وأوضح اتحاد الكرة في إخطاره إن قرار تمديد القيد الشتوي جاء نظرا للتكدس الشديد من مندوبي الأندية في الساعات الاخيرة للقيد وبناءا على رغبة العديد من الأندية في مد فترة القيد الشتوية والذي يتوافق مع تعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجديدة، وحتى يتسنى للأندية تدعيم فرقهم بالشكل الأمثل وحرصا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على مساندة ودعم الأندية المصرية.

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