تمديد عمل الإدارة المؤقتة لنادي الجزيرة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الشباب، تمديد عمل اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الجزيرة لمدة شهرين، تتولى تسيير أمور النادي والتحضير لانتخابات مجلس إدارة جديد.

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يشار إلى أنه جرى تشكيل اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة من موظفي وزارة الشباب، وتضم مدير شباب محافظة العاصمة جمال الزعبي رئيسا، و5 أعضاء آخرين هم محمود الكيلاني نائبا للرئيس، وزياد جودة أمينا للسر، ونائل بني هاني أمينا للصندوق، وعادل الشوبكي وبسام المومني أعضاء.

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