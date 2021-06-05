تنازلات كبيرة من كومان للبقاء في برشلونة

الوكيل الاخباري - قرر خوان لابورتا ، رئيس برشلونة ، الاحتفاظ بخدمات رونالد كومان ، وذلك بعد أسابيع من الحيرة وعدم اليقين ، حيث كان ينوي الرئيس الكتالوني التعاقد مع مدير فني جديد ، ولكن شح الأسماء المميزة حال دون ذلك .

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وكان لابورتا ينوي الإبقاء على رونالد كومان ، ولكن تراجع نتائج الفريق في آخر جولات الدوري الإسباني ، دفع الرئيس الكتالوني لإعادة النظر في قراره ، قبل أن يعلن رسمياً عن استمرار المدرب الهولندي لحين انتهاء عقده، أي حتى صيف 2022.



كومان يتنازل عن عدة أمور مقابل بقائه ..



وبحسب صحيفة “ سبورت ” الإسبانية، فإن رونالد كومان خضع للعديد من الشروط التي أملاها عليه خوان لابورتا، وذلك من أجل الاستمرار في تدريب برشلونة خلال الموسم القادم.



وأضافت، أن أول قناعة تخلى عنها كومان، هي أسلوب لعب الفريق حيث سيعود للاعتماد على الرسم التكتيكي 3/3/4، بدلاً من 2/5/3 التي لعب بها جل مباريات الموسم المنقضي.



وأوضحت ، أن لابورتا طلب من كومان اللعب بشكل هجومي وممتع ، كما أرغمه على الموافقة على شراء سيرجيو أجويرو خلال الانتقالات الصيفية الحالية ، لأن المدرب الهولندي كان ضد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ، وكان يفضل عليه ممفيس ديباي .



كما تنازل رونالد كومان ، حسب ما تقول الصحيفة ، عن جزء من راتبه ، فيما وافق على الدفع بريكي بوتش في تشكيلة الفريق ، عوض تهميشه كلياً كما حدث خلال الموسم المنقضي .

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