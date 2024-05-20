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تنويه بشأن مباراة الفيصلي والحسين إربد والامن العام يصدر بياناً - صور

الإثنين، 20-05-2024 05:19 م

تنويه بشأن مباراة الفيصلي والحسين إربد والامن العام يصدر بياناً - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أظهر الموقع الإلكتروني التابع للاتحاد الأردني لكرة القدم نفاد تذاكر مباراة الحسين إربد المتصدر مع ضيفه الفيصلي ثاني الترتيب التي تنطلق عند الساعة السابعة من مساء اليوم ، وذلك قبل ساعات على انطلاق المواجهة.

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ويتصدر الحسين اربد الدوري برصيد 56 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 51 نقطة.

 

بدورهم أبدى نشامى مديرية الأمن العام من قيادة إقليم أمن الشمال، وقوات الدرك وأمن الملاعب أعلى درجات الجاهزية، لتأمين أجواء آمنة وتسهيل دخول المشجعين في المباراة التي ستجمع فريق الحسين والفيصلي ضمن بطولة الدوري الأردني.

وانتشر نشامى الأمن العام منذ ساعات مبكرة في محيط وداخل ملعب المباراة والتي ستقام في مدينة الأمير حسن الرياضية.

وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الهادفة لتحقيق السلامة العامة، والتعاون مع رجال الأمن فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والتنظيمية، والمرورية، مشددة على ثقتها بوعي الجماهير الأردنية التي ستحضر لتشجيع الفريقين بروح رياضية وأخلاق عالية، ومتابعتها المستمرة لضمان سلامة الجميع.

 





 

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