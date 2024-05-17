تنويه بشأن مباراة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم

الوكيل الاخباري - بدأ اتحاد كرة القدم، عبر المنصة الإلكترونية بطرح تذاكر مباراة منتخبي الأردن وطاجيكستان، والمقررة عند الثامنة والنصف مساء الخميس 6 حزيران المقبل، على ستاد عمان الدولي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

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وحدد الاتحاد أسعار التذاكر كما يلي: الدرجة الخاصة: 30 دينار، الدرجة الأولى: 7 دنانير، الدرجة الثانية: 5 دنانير، الدرجة الثالثة: 3 دنانير،

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وأصبحت التذاكر بكافة فئاتها ودرجاتها متاحة عبر المنصة الإلكترونية عبر موقع الاتحاد (www.jfa.jo).