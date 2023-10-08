توتنهام المنقوص يهزم لوتون تاون ويتصدر مؤقتا

الوكيل الإخباري - ارتقى نادي توتنهام إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه بعشرة لاعبين على مضيفه لوتون تاون بهدف نظيف، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة السبت.



ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز إلى مدافعه الهولندي ميكي فان دي فين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.



وجاء الهدف من ركلة ركنية نفذها السويدي ديان كولوشيفسكي أرضية قريبة إلى جيمس ماديسون، الذي اخترق منطقة جزاء لوتون تاون، وحول تمريرة كان دي فين متمركزا بشكل صحيح لتحويلها في الشباك.



انتصار توتنهام جاء رغم النقص العددي، بعدما أكمل الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه المالي إيف بيسوما بالبطاقة الصفراء الثانية (45+4).



وبخطفه النقاط الثلاث، رفع توتنهام رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، في انتظار قمة هذه المرحلة غدا الأحد بين حامل اللقب مانشستر سيتي (الثاني مع 18 نقطة) ووصيفه أرسنال (الثالث مع 17 نقطة).

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