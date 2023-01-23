الإثنين 23-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : ولي العهد والآنسة رجوة يزوران احدى المبادرات - صور

جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في لواء الرمثا

المعايطة يستعرض لسفيرة الاتحاد الأوروبي أدوار المستقلة للانتخاب

حملة للحد من انتشار البسطات في إربد غدا

حادث سير يغلق مسرباً على طريق البحر الميت - فيديو

مندوبا عن رئيس الوزراء.. كريشان يفتتح محطة العقبة للسفن السياحية

الحكومة : لا نتوقع رفع الحد الأدنى للأجور خلال العام الحالي والمقبل

كناكرية عن الاستثمار بالمدينة الجديدة: صندوق أموال الضمان يدخل في أي استثمارات مجدية

للأردنيين.. 160 منحة جامعية في روسيا بمختلف التخصصات والمستويات

كريشان يوجه بتعيين هذه الفئات في كل بلديات المملكة

الإثنين، 23-01-2023 03:19 م

توتنهام ضيفاً ثقيلاً على فولهام بالدوري الإنجليزي

120232312633916120319


الوكيل الإخباري -  يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفا ثقيلا على فولهام، الساعة 11:00 من مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض توتنهام مواجهة الليلة وفي رصيده 33 نقطة بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 10 انتصارات، وثلاثة تعادلات وتلقى 6 هزائم، وتسجيل 39 هدفاً وتلقى 31.

فيما يأتي فريق فولهام في المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من إجمالي 20 مباراة خاضها حتى.

ويبحث توتنهام بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، للعودة لطريق الإنتصارات من جديد.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202323131259564062037 (1)

قرار مفاجئ من هاري كين بشأن مستقبله

1202323132339162015951

الأهلي يتقدم بثلاث شكاوي ضد رئيس الزمالك بسبب كهرباء

1202323132249778744313

نور بني عطية يجدد عقده مع الفيصلي

1202323131958217100410

رونالدو خارج التشكيل المثالي لجولة الدوري السعودي

120232384838853589632

ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي

120232393520259579256

شاهد : رد فعل رونالدو على طفل انبهر بوجوده برفقته

أخبار متعلقة
12023159511830438391

تصريح مثير للجدل لغوارديولا بعد خسارة ديربي مانشستر

1220222892619508078843

حقيقة عرض ريال مدريد لضم رونالدو

12202227102646393517637

نانت الفرنسي يستهدف الاردني موسى التعمري

12202227101916614231096 (1)

رسميًا.. كودي جاكبو لليفربول

12202227101528365931539

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1220222791518711732031

حمد الله يقود الاتحاد لفوز كبير على التعاون