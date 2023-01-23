توتنهام ضيفاً ثقيلاً على فولهام بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفا ثقيلا على فولهام، الساعة 11:00 من مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويخوض توتنهام مواجهة الليلة وفي رصيده 33 نقطة بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 10 انتصارات، وثلاثة تعادلات وتلقى 6 هزائم، وتسجيل 39 هدفاً وتلقى 31.



فيما يأتي فريق فولهام في المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من إجمالي 20 مباراة خاضها حتى.



ويبحث توتنهام بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، للعودة لطريق الإنتصارات من جديد.

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