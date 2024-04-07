توتنهام في مواجهة سهلة أمام نوتينجهام

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره نوتينجهام فورست الساعة الثامنة من مساء اليوم، الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.



ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة جمعها من 30 مباراة حيث حقق 17 انتصارا و 6 تعادلات، وتلقى 7 هزائم.



فيما يتواجد نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة جمعها من 31 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 16 لقاء.



ويسعى توتنهام هوتسبير، صاحب الملعب والجمهور، للفوز وحصد النقاط الثلاث لاقتحام المربع الذهبي حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع المؤهل إلى منافسات دوري الأبطال النسخة القادمة.



فيما سيحاول نوتنجهام فورست تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل على الأقل للتقدم للمراكز الأمامية في الترتيب والهروب من دوامة الهبوط.

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