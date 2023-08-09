توتنهام يتعاقد مع الهولندي فان دي فين

الوكيل الإخباري - تعاقد توتنهام الإنجليزي مع المدافع الهولندي، ميكي فان دي فين، من نادي فولفسبورغ الألماني، بعقد لمدة ستة مواسم، مثلما أعلن عنه النادي اللندني، الثلاثاء.



وقدرت تقارير إنجليزية قيمة الصفقة بـ40 مليون يورو مع إمكانية أن تصل إلى 50 مليون مع المكافآت.



وبدأ فان دي فين مسيرته في نادي فولندام الهولندي قبل الانتقال إلى فولفسبورغ عام 2021.



وبات فان دي فين خامس صفقة لتوتنهام استعدادا للموسم الجديد بعد جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، وآشلي فيليبس (بلاكبيرن)، والإيطالي غولييلمو فيكاريو (إمبولي الإيطالي)، والإسرائيلي مانور سولومون (شاختيور دونيتسك).



ويستهل توتنهام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة برنتفورد خارج ملعبه الأحد المقبل.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة