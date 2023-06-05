توتنهام يتفق مع مدرب مفاجئ

الوكيل الإخباري - توصل نادي توتنهام هوتسبير، إلى اتفاق مع أحد المدربين المفاجئين لقيادة السبيرز في الموسم الجديد.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توصل توتنهام أخيرا إلى اتفاق شفهي مع أنجي بوستيكوجلو، لقيادة السبيرز بالموسم المقبل".



وأضاف: "اتفق الطرفان على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم إضافي، لذا سيكون العقد ساريا حتى يونيو/حزيران 2026".



واختتم: "يتبقى فقط إعلان رحيل أنجي بوستيكوجلو عن سيلتك".



ونجح المدرب الأسترالي مع سيلتك في حصد لقب الدوري الإسكتلندي في الموسم الماضي والحالي، بالإضافة إلى الفوز بكأس إسكتلندا هذا الموسم، وكأس الرابطة مرتين.



ويبحث توتنهام منذ 3 أشهر، عن مدرب جديد، خلفا للإيطالي أنطونيو كونتي المقال من منصبه، علما بأن كريستيان ستيليني ورايان مايسون تناوبا على تدريب السبيرز في الفترة الماضية.

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