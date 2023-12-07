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الخميس، 07-12-2023 04:14 م

توتنهام يرفض عرض سوانزي

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الوكيل الإخباري - رفض توتنهام عرضا من قبل سوانزي سيتي للتعاقد مع المدرب المساعد للسبيرز كريس ديفيز، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق المنافس بدوري البطولة الإنجليزية.

ويبحث سوانزي سيتي عن مدرب جديد بعد إقالة مدربه مايكل داف يوم الإثنين الماضي، عقب تحقيق انتصار وحيد خلال 8 مباريات.

وتولى داف تدريب سوانزي قبل بداية الموسم بعد رحيل راسيل مارتين لتدريب ساوثهامبتون، لكن تمت إقالته سريعا في ظل احتلال الفريق المركز الثامن عشر بفارق 5 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ويعتبر ديفيز الرجل الثاني في الجهاز الفني للمدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، وسبق له العمل سابقا في سوانزي تحت قيادة المدرب برندان رودجرز.

يشار إلى أن توتنهام يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة.

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