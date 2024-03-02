توتنهام يستضيف كريستال بالاس بالدوري الانجليزي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق توتنهام نظيره كريستال بالاس في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.



ويسعي فريق توتنهام إلى تحقيق الفوز أمام كريستال بالاس من أجل تصحيح المسار عقب الخسارة امام ولفرهامبتون في اخر مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي.



ويرغب توتنهام في العودة مجددا الى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، إذ يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بينما يحتل كريستال بالاس المنتشي بفوزه على بيرنلي في الجولة الماضية، المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.



ويعتبر الكوري هيونج مين سون العائد مؤخرًا للمشاركة مع توتنهام، هو أبرز اللاعبين والسلاح الذي يعتمد عليه الفريق في مباراة اليوم ، بينما لم تتأكد حتى الآن مشاركة بيدرو بورو أو أودوجي في خط دفاع توتنهام ضد كريستال بالاس، بعد عودتهما من الإصابة.



وخسر فريق توتنهام هوتسبير أمام وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

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