توتنهام يعلن انتهاء موسم نجمه

الوكيل الإخباري - أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الاثنين، إصابة أحد لاعبيه البارزين بقطع في الرباط الصليبي.



وكتب توتنهام، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نعلن إصابة رودريجو بنتانكور بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وسيبقى خارج الملاعب حتى نهاية الموسم".



وأضاف النادي اللندني: "سيخضع بنتانكور لعملية جراحية، قبل البدء في إعادة تأهيله مع طاقمنا الطبي.. نحن جميعا ندعمك يا رودريجو".



وسقط الفريق اللندني أمام مضيفه ليستر سيتي بنتيجة (4-1)، السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة ال23 للبريميرليج، بينما سجل بنتانكور هدف السبيرز الوحيد قبل خروجه مصابا.



ويحتل توتنهام حاليا المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة.



ويستعد السبيرز لمواجهة مضيفه ميلان، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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