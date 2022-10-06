توتنهام يعلن وفاة مدربه الإيطالي فيلتروني عن عمر 62 عاماً

الوكيل الإخباري - نادي توتنهام الإنجليزى، اليوم الخميس، وبشكل رسمي وفاة جيان بييرو فينتروني، مدرب اللياقة البدنية، بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



ونشر توتنهام، بيانا رسميا، أكد فيه وفاة المدرب الإيطالى البالغ من العمر 62 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الدم.



وقال توتنهام في بيانه: "يحزننا أن نعلن عن وفاة مدرب اللياقة البدنية في الفريق الأول لكرة القدم جيان بييرو فينتروني".



وأضاف بيان النادي اللندني: "نظرًا لكونه محبوبًا خارج الملعب كما كان يطالب به، سرعان ما أصبح جيان بييرو شخصية ذات شعبية كبيرة مع اللاعبين وطاقم العمل".



وانضم فينتروني للجهاز الفني لفريق توتنهام في نوفمبر 2021 الماضي مع قدوم مواطنه، أنطونيو كونتي، على رأس القيادة الفنية للفريق.



وسبق لفينتروني العمل كمدرب لياقة بدنية مع أندية يوفنتوس وكاتانيا الإيطاليان، بالإضافة إلى عمله أيضًا في نفس المنصب مع فريق أجاكسيو الفرنسى، علاوة على شغل نفس المنصب فى فريقي سونينج وجونزهو إيفرجراند في الصين، خلال وقت سابق.



وذكرت صحيفة "ديلى ميل" أنه تم الإبلاغ الآن على نطاق واسع عن وفاة فينتروني فجأة اليوم الخميس ، مع حداد توتنهام على فقدان مدربه.



وأكدت الصحيفة البريطانية أنه أجرى المدرب 62 عامًا تدريبات شاقة للاعبي توتنهام هذا الصيف فى سيول، ما أجبر فريق توتنهام على اجتياز جلسة شاقة في درجة حرارة 30 و 70% رطوبة.

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