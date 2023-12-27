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الأربعاء، 27-12-2023 04:41 م

توتنهام يفتقد صخرة دفاعه شهرا

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الوكيل الإخباري -  سيفتقد توتنهام لعنصر مهم في تشكيله خلال الشهر المقبل، بعدما اتسعت قائمة مصابي الفريق حاليا.

وبينما يستعد توتنهام للقاء برايتون مساء الخميس المقبل، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد المدرب أنجي بوستيكوجلو، غياب المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو.

وخضع روميرو للفحوصات بعد تعرضه لإصابة في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون، حيث ظهر بعد تبديله وهو جالس مع كيس ثلج تحت فخذه الأيسر.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات نقلها موقع توتنهام: "إنه ليس جيدا. لقد خضع لفحص، لذا سيغيب لمدة 4 أو 5 أسابيع".

وأضاف المدرب الأسترالي: "هناك عدد قليل من الأجساد المؤلمة بيد أنه كان لدينا أسبوع تدريب أسهل نوعا ما في الأيام القليلة الماضية، لكن الجميع بخير".

وسيعود ديستيني أودوجي إلى صفوف توتنهام بعدما أكمل إيقافا لمباراة واحدة.

فيما يبتعد عن صفوف الفريق اللندني بسبب الإصابة كل من جيمس ماديسون، إيفان بيريسيتش، رايان سيسينيون، رودريجو بينتانكور، آشلي فيليبس وميكي فان دي فين.

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