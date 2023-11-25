توتنهام يواجه خطر حظر الانتقالات

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة فوتبول إنسايدر البريطانية عن أن توتنهام يواجه خطر فرض حظر عليه في سوق الانتقالات.



وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعاد فتح قضية سابقة ضد "السبيرز" بشأن انتقال جيريمن ديفوه في 2008.



وأوضحت: "توتنهام متهم بالتعامل مع وكيل لاعبين غير مرخص في المفاوضات خلال انتقال ديفو إلى بورتسموث".



وأضافت: "الاتحاد الإنجليزي حقق في الأمر بعد إبرام الصفقة التي بلغت قيمتها 7.5 ملايين جنيه إسترليني وقرر عدم اتخاذ أي إجراء".

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وتابعت: "في المقابل أكد الاتحاد أنه يستعد لإعادة فتح التحقيق إذا تم تقديم أدلة جديدة، إذ أدت الانتهاكات السابقة لقواعد الوكلاء في الاتحاد الإنجليزي إلى فرض غرامات وخصم نقاط وحظر انتقالات، وأبرزها ما حدث في العام نفسه بخصم 10 نقاط من لوتون تاون بسبب انتهاكات مماثلة للوائح الوكلاء".



واختتمت: "الدولي الإنجليزي السابق جيرمين ديفو ورئيس توتنهام دانيال ليفي ومدير بورتسموث هاري ريدناب تعاملوا جميعاً مع الوكيل غير المرخص ميتشل توماس".

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