توخيل: تين هاج لا يحتاج نصيحتي

الوكيل الإخباري - أبدى توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، سعادته بتغلب فريقه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال.



وتسببت تلك الهزيمة في تذيل مانشستر يونايتد للترتيب، وبالتالي توديع البطولة من دور المجموعات، إلى جانب الفشل في التأهل للدوري الأوروبي.



وقال توخيل في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "قدمنا أحد أفضل مستوياتنا في دوري الأبطال هذا الموسم، وظهر ذلك في مستوى التركيز وفي القرارات الدفاعية والفوز بالثنائيات، هذا هو السلوك الذي نبحث عنه".



وأضاف: "لم نتمتع بذلك المستوى في نهاية الأسبوع الماضي (الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية)، ولكن الأمر يتعلق بإظهار رد الفعل والفريق نجح في ذلك، الآن الأمر يتعلق بالحفاظ على ذلك المستوى".



وتطرق للحديث عن تين هاج: "هو لا يحتاج إلى نصيحتي أو دعمي، يملك الخبرة الكافية لتجاوز ذلك".



وأتم: "لم أحظ بلحظة لطيفة يوم السبت الماضي، وفي بعض الأحيان تشعر بالوحدة كمدرب".

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