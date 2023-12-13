الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الفايز يعزي رئيس بلدية الزرقاء

الملك يعود إلى أرض الوطن

حريق على متن باخرة في العقبة

العيسوي يلتقي شيوخا ووجهاء من محافظة عجلون

القسام : دمرنا ناقلة جند صهيونية شرق خانيونس

بيان صادر عن الخارجية القطرية

الفايز: يجب دراسة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي بعناية

جيش الاحتلال ينشر فيديو من معارك الشجاعية التي قُتل فيها 10 من جنوده أمس الثلاثاء

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

جيش الاحتلال يعلن اصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام جنين

عاجل

جيش الاحتلال يعلن اصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام جنين

الأربعاء، 13-12-2023 03:45 م

توخيل: تين هاج لا يحتاج نصيحتي

1220231312176527194231


الوكيل الإخباري - أبدى توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، سعادته بتغلب فريقه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال.

وتسببت تلك الهزيمة في تذيل مانشستر يونايتد للترتيب، وبالتالي توديع البطولة من دور المجموعات، إلى جانب الفشل في التأهل للدوري الأوروبي.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "قدمنا أحد أفضل مستوياتنا في دوري الأبطال هذا الموسم، وظهر ذلك في مستوى التركيز وفي القرارات الدفاعية والفوز بالثنائيات، هذا هو السلوك الذي نبحث عنه".

وأضاف: "لم نتمتع بذلك المستوى في نهاية الأسبوع الماضي (الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية)، ولكن الأمر يتعلق بإظهار رد الفعل والفريق نجح في ذلك، الآن الأمر يتعلق بالحفاظ على ذلك المستوى".

وتطرق للحديث عن تين هاج: "هو لا يحتاج إلى نصيحتي أو دعمي، يملك الخبرة الكافية لتجاوز ذلك".

وأتم: "لم أحظ بلحظة لطيفة يوم السبت الماضي، وفي بعض الأحيان تشعر بالوحدة كمدرب".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202313141711829948761 (2)

أتلتيكو مدريد يصارع لاتسيو على صدارة المجموعة الخامسة

12202313121110592288802 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12202313113346375010687

لابورتا يجبر تشافي على استدعاء ليفاندوفسكي!

12202313111151742820002

سيلتا فيجو يقر أعلى ميزانية في تاريخه

1220231310522208316016

فلومينينزي يصل السعودية.. وينتظر موقعة الاتحاد والأهلي

12202313103956326568375

رغم الوصافة.. إنتر يكرر إنجاز 2005 في دوري الأبطال

أخبار متعلقة
12202310102715608014852

بايرن ميونخ يجهز 100 مليون لضم نجم برشلونة

122023616437376736419

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن أولى صفقات الموسم المقبل

1220236102713471212362

جلاد برشلونة يقترب من بايرن ميونخ

1120232692040469548456

هامان يدعم أديمي: الأمر لا يستحق الدراما!

1120231692117173590301 (1)

مهاجم بايرن ميونخ: ألعب دور الجوكر النبيل

1120231585817102020423

بايرن ميونخ يضم المراهق الأسترالي إيرانكوندا