الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد: الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي

حزب الله يعلن قصف مواقع إسرائيلية

المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

فعاليات سياسية وقوى وطنية: مواقف الملك الداعمة لقضايا أمته وفلسطين تمثل صوت الحق والحكمة

قصف إسرائيلي يودي بحياة لبنانييْن

ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة إلى 117

الخصاونة: الملك وجه إلى وضع استراتيجية لتطوير منتجات الفوسفات والبوتاس

أبرز ما جاء في مرافعات جنوب إفريقيا بدعوتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

حبس شخص 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار اصطاد 9 حيوانات نادرة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

عاجل

المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

الخميس، 11-01-2024 03:14 م

توخيل: لدينا توصيات بشأن مزراوي

1202411143253344531521


الوكيل الإخباري -  تحدث توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن استقبال فريقه لهوفنهايم غدا الجمعة على ملعب أليانز أرينا، ضمن لقاءات الجولة 17 من الدوري الألماني.

واستهل توخيل المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي أجراه اليوم الخميس، بالحديث عن صفقات بايرن في الميركاتو الجاري: "يمكن أن تسير بشكل خاطئ في اللحظات الأخيرة، هو (إريك داير) يتواجد في ميونخ ونحاول إنهاء الصفقة، سيكون بديلا جيدا للقائمة، علينا الانتظار ولكنه يتواجد في المدينة".

وأضاف: "إريك أصبح متخصصا في اللعب كقلب دفاع، ويمكنه اللعب في خط دفاع يتألف من مدافعين أو ثلاثة، كما أنه معتاد أيضا على اللعب في وسط الملعب، سنرى ما إذا كانت الصفقة ستتم أم لا".

وتطرق للحديث عن وفاة فرانز بيكنباور: "كانت لديه حياة عملية هائلة، أنا صغير للغاية لمعاصرته كلاعب، ولكن غدا سيكون يوما عاطفيا في أرض الملعب، وكذلك الحال في الأسابيع المقبلة، نركز على تخليد ذكراه ولكن نركز أيضا على المباراة وأن نحظى ببداية جيدة للعام بتحقيق الانتصار".

وتابع: "لم أقابله سوى مرتين، ولكن الأمر الملحوظ هو تمتعه بسلوك ودود ويشعرك بأنك تعرفه جيدا، هو لمس قلوب الناس ووصل إليهم عاطفيا، ما حققه أمر مذهل ويستحق كل الاحترام".

وعن صبر البايرن في إبرام الصفقات، علق: "الصبر ليس من نقاط قوتي، كل مدرب يرغب في الحصول على لاعبيه منذ اليوم الأول ولكن هذا لن يحدث، ولكني أصبحت أكثر صبرا من ذي قبل".

وزاد: "أعرف مدى تعقد سوى الانتقالات، هناك الكثير من الاهتمام باللاعبين وهذا يعقد الأمور، حتى مع وجود إريك في المدينة الأمر لم يحسم بعد، سنكون سعداء عندما يوقع، لدينا أهداف طموحة".

وبالنظر إلى غيابات الفريق عن مباراة هوفنهايم، أوضح: "حصل كينجسلي كومان على الراحة لمعاناته من إصابة ولكن من المفترض أن يكون جاهزا، واستعدنا خدمات ألكسندر بافلوفيتش، عدا ذلك الأمر يتعلق بالغيابات المتواجدة منذ فترة طويلة، وسنحاول جلب بعض اللاعبين الشباب".

وتطرق للحديث عن مواجهة هوفنهايم: "نحن مستعدون وتدربنا بصورة جيدة، كان هناك بعض التراجع في بازل، ولكن نجحنا في النهوض وأنا سعيد بذلك، الكل يقاتل على مركزه، الروح متواجدة وأشعر بالتفاؤل لمواجهة الغد".

وواصل: "أتوقع أن يلعبوا بثلاثة مدافعين، هم يتميزون بالحركية، سنكون على استعداد لمواجهة ذلك خاصة أنهم يملكون سرعة كبيرة في خط الأمام، ويتمتعون بنوعيات مختلفة من اللاعبين ويتميزون بالهجمات المرتدة، وبالتالي ضغطنا سيكون مهما".

وبالنظر إلى صراع القمة، قال: "إلى جانب ليفركوزن، يملك كل من شتوتجارت ولايبزيج الفرصة، ولدينا الفرصة يوم الجمعة للاقتراب من ليفركوزن، قدمنا مستوى مميزا للغاية ولكن أمامنا مساحة للتطور في وسط ملعب الخصم وفي الضغط المعاكس".

وتابع توخيل: "أشعر بأننا اتخذنا خطوات للأمام الأسبوع الماضي، نأمل أن نحظى بمسيرة جيدة بثلاث مباريات على ملعبنا، هدفنا واضح أن نصبح الأبطال".

وأتم بالحديث عن نصير مزراوي: "أتفهم أن مدرب كل منتخب يرغب في إشراك أفضل اللاعبين، ولكن في حالته هو لا يزال يجري تدريبات للتعافي، كنا نأمل أن ينضم لهم لاحقا، لدينا توصيات ولكنها تبقى توصيات ولن أتفاجأ إذا انتهى الأمر بصورة مختلفة".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202411154419804636010

عودة البوندسليجا.. بايرن ميونخ يواصل مطاردة ليفركوزن

1202411153354806780319

حوادث شغب وطعن على خلفية ديربي روما

120241114926945632163

لاعب مانشستر يونايتد يرفض الدوري السعودي

1202411134447385576948

منتخب غامبيا يواجه أزمة قبل بطولة كأس أمم إفريقيا

120241194517541042655

أتالانتا يقهر ميلان في عقر داره ويصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

120241192746275858085

ريال مدريد يتخطى أتلتيكو ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

أخبار متعلقة
1220231695219421815175

تشيلسي يستعد لطرد 3 لاعبين

1220231693257353825768

الأهلي المصري يقهر اتحاد جدة في عقر داره ويصعد لنصف نهائي مونديال الأندية

122023169180540558153

الوحدات يسقط سحاب بفوز عريض

12202314123140332197693

غموض موقف حمدالله قبل موقعة الأهلي

12202314123132230030035

السيتي يتابع تعرض بعض مشجعيه للاعتداءات في بلغراد

1220231312176527194231

توخيل: تين هاج لا يحتاج نصيحتي