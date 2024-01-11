توخيل: لدينا توصيات بشأن مزراوي

الوكيل الإخباري - تحدث توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن استقبال فريقه لهوفنهايم غدا الجمعة على ملعب أليانز أرينا، ضمن لقاءات الجولة 17 من الدوري الألماني.



واستهل توخيل المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي أجراه اليوم الخميس، بالحديث عن صفقات بايرن في الميركاتو الجاري: "يمكن أن تسير بشكل خاطئ في اللحظات الأخيرة، هو (إريك داير) يتواجد في ميونخ ونحاول إنهاء الصفقة، سيكون بديلا جيدا للقائمة، علينا الانتظار ولكنه يتواجد في المدينة".



وأضاف: "إريك أصبح متخصصا في اللعب كقلب دفاع، ويمكنه اللعب في خط دفاع يتألف من مدافعين أو ثلاثة، كما أنه معتاد أيضا على اللعب في وسط الملعب، سنرى ما إذا كانت الصفقة ستتم أم لا".



وتطرق للحديث عن وفاة فرانز بيكنباور: "كانت لديه حياة عملية هائلة، أنا صغير للغاية لمعاصرته كلاعب، ولكن غدا سيكون يوما عاطفيا في أرض الملعب، وكذلك الحال في الأسابيع المقبلة، نركز على تخليد ذكراه ولكن نركز أيضا على المباراة وأن نحظى ببداية جيدة للعام بتحقيق الانتصار".



وتابع: "لم أقابله سوى مرتين، ولكن الأمر الملحوظ هو تمتعه بسلوك ودود ويشعرك بأنك تعرفه جيدا، هو لمس قلوب الناس ووصل إليهم عاطفيا، ما حققه أمر مذهل ويستحق كل الاحترام".



وعن صبر البايرن في إبرام الصفقات، علق: "الصبر ليس من نقاط قوتي، كل مدرب يرغب في الحصول على لاعبيه منذ اليوم الأول ولكن هذا لن يحدث، ولكني أصبحت أكثر صبرا من ذي قبل".



وزاد: "أعرف مدى تعقد سوى الانتقالات، هناك الكثير من الاهتمام باللاعبين وهذا يعقد الأمور، حتى مع وجود إريك في المدينة الأمر لم يحسم بعد، سنكون سعداء عندما يوقع، لدينا أهداف طموحة".



وبالنظر إلى غيابات الفريق عن مباراة هوفنهايم، أوضح: "حصل كينجسلي كومان على الراحة لمعاناته من إصابة ولكن من المفترض أن يكون جاهزا، واستعدنا خدمات ألكسندر بافلوفيتش، عدا ذلك الأمر يتعلق بالغيابات المتواجدة منذ فترة طويلة، وسنحاول جلب بعض اللاعبين الشباب".



وتطرق للحديث عن مواجهة هوفنهايم: "نحن مستعدون وتدربنا بصورة جيدة، كان هناك بعض التراجع في بازل، ولكن نجحنا في النهوض وأنا سعيد بذلك، الكل يقاتل على مركزه، الروح متواجدة وأشعر بالتفاؤل لمواجهة الغد".



وواصل: "أتوقع أن يلعبوا بثلاثة مدافعين، هم يتميزون بالحركية، سنكون على استعداد لمواجهة ذلك خاصة أنهم يملكون سرعة كبيرة في خط الأمام، ويتمتعون بنوعيات مختلفة من اللاعبين ويتميزون بالهجمات المرتدة، وبالتالي ضغطنا سيكون مهما".



وبالنظر إلى صراع القمة، قال: "إلى جانب ليفركوزن، يملك كل من شتوتجارت ولايبزيج الفرصة، ولدينا الفرصة يوم الجمعة للاقتراب من ليفركوزن، قدمنا مستوى مميزا للغاية ولكن أمامنا مساحة للتطور في وسط ملعب الخصم وفي الضغط المعاكس".



وتابع توخيل: "أشعر بأننا اتخذنا خطوات للأمام الأسبوع الماضي، نأمل أن نحظى بمسيرة جيدة بثلاث مباريات على ملعبنا، هدفنا واضح أن نصبح الأبطال".



وأتم بالحديث عن نصير مزراوي: "أتفهم أن مدرب كل منتخب يرغب في إشراك أفضل اللاعبين، ولكن في حالته هو لا يزال يجري تدريبات للتعافي، كنا نأمل أن ينضم لهم لاحقا، لدينا توصيات ولكنها تبقى توصيات ولن أتفاجأ إذا انتهى الأمر بصورة مختلفة".

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