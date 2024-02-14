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الأربعاء، 14-02-2024 03:31 م

توخيل يعرض نفسه على برشلونة.. وهذا موقف لابورتا

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الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، عرض نفسه على إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، وبدأ النادي رحلة البحث عن خليفته.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توخيل يمر بأوقات عصيبة مع بايرن ميونخ، بعدما ودع كأس ألمانيا، وخسر بثلاثية نظيفة أمام منافسه المباشر على لقب البوندسليجا باير ليفركوزن.

وطرحت بعض التقاريرالصحفية اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، لتولي المسؤولية بدلًا من توخيل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن توخيل يعلم جيدًا أن برشلونة يبحث عن مدرب جديد، وأن خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني معجب بالمدرسة الألمانية، وأنه (توخيل) كان خيارًا أول للابورتا عندما أراد بديل لرونالد كومان في صيف 2021.

وأكدت أن محيط توخيل تحرك الآن وعرض خيار التعاقد مع المدرب الألماني على إدارة برشلونة، معتمدًا على تجاربه الناجحة سواء في باريس سان جيرمان أو في تشيلسي.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن مناقشة بايرن أيضًا فكرة الإطاحة بتوخيل، من أجل تعيين مدرب الفريق البافاري السابق هانز فليك.

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