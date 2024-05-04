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السبت، 04-05-2024 09:57 ص

توخيل يفتح باب البقاء مدرباً لبايرن

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الوكيل الإخباري -  قال توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، إن لاعبيه لا يشتت انتباههم بحث النادي عن مدرب جديد ليتولى المسؤولية هذا الصيف.

وصرح توخيل في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، قبل لقاء بايرن ضد مضيفه شتوتغارت، السبت، في المرحلة الـ32 للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا): اهتمام الجميع منصب على المباراة ولقاء يوم الأربعاء أمام ريال مدريد الإسباني. هذا له الأولوية القصوى.

ويبحث بايرن عن بديل لتوخيل الذي سيترك منصبه الشهر القادم بعد اتفاق سابق مع مسؤولي النادي، الذي فقد هذا الموسم لقب بوندسليغا، بعدما ظل حكرا عليه خلال المواسم الـ11 الماضية، لكنه صعد للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.

ورفض كل من تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب بوندسليغا هذا الموسم، ويوليان ناغلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا قيادة بايرن في الموسم المقبل، وهو ما ينطبق أيضا على رالف رانغنيك، مدرب منتخب النمسا، لتتقلص الخيارات المتاحة أمام إدارة النادي البافاري بشأن المدرب الجديد.

ورغم ذلك، لا يعتقد توخيل أن بطل الدوري الألماني السابق أصبح غير جذاب، حيث قال: كان المنصب جذابا بما فيه الكفاية بالنسبة لي. وخلاف ذلك، فإنني أفضل التزام الصمت بشأن ذلك.

وأضاف: أنا المدرب في الوقت الحالي. أمامنا مهام رائعة، ونريد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا. أنا سعيد للغاية، معربا في الوقت نفسه عن عدم قلقه بشأن مستقبل بايرن.

وردا على سؤال حول إمكانية استمراره مع بايرن، لم يستبعد توخيل ذلك بشكل قاطع، حيث قال: لدينا عقد قائم واتفقنا على إنهائه مبكرا. كل شيء ممكن دائما، ولكن الجواب هو نفسه. الاتفاق قائم.

وليس لدى بايرن أي طموحات ملموسة بالدوري الألماني خلال المباريات الثلاث المتبقية هذا الموسم، لكنه لا يزال يهدف للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ولتحقيق ذلك، سيحتاج الفريق الألماني للفوز على ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد 14 لقبا، في قبل النهائي بعد التعادل 2 - 2 في مباراة الذهاب.

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