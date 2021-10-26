تورينو يحاول عرقلة طموحات ميلان ،، التشكيل المتوقع

الوكيل الإخباري - أنس عشا

يواجه ميلان نظيره تورينو في واحدة من قمم الدوري الإيطالي والتي ستقام عند الساعة 9 :45 من مساء اليوم الثلاثاء، حيث يطمح الفريق الأحمر والأسود بتحقيق الفوز والإبتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي . اضافة اعلان













وإليكم التشكيل المتوقع لميلان بالمواجهة :



تاتاروشانو



بالو – توريه – توموري – كيير – كالابريا



إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي – لياو – كرونيتش – كاستييخو



إبراهيموفيتش





أما تشكيل تورينو المتوقع فيتكون من :



سافيتش



بونجيورنو – بريمير – دجيدجي



انسالدي – لوكيتش – بوبيغا – سينغو



بريكالو – لينيتي – سانابريا