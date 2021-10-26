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الثلاثاء، 26-10-2021 12:08 م

تورينو يحاول عرقلة طموحات ميلان ،، التشكيل المتوقع

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
يواجه ميلان نظيره تورينو في واحدة من قمم الدوري الإيطالي والتي ستقام عند الساعة 9 :45 من مساء اليوم الثلاثاء، حيث يطمح الفريق الأحمر والأسود بتحقيق الفوز والإبتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي .اضافة اعلان


 
 


وإليكم التشكيل المتوقع لميلان بالمواجهة : 

تاتاروشانو
 
بالو – توريه – توموري – كيير – كالابريا

إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي – لياو – كرونيتش – كاستييخو

إبراهيموفيتش


أما تشكيل تورينو المتوقع فيتكون من : 

سافيتش

  بونجيورنو – بريمير – دجيدجي 

انسالدي – لوكيتش – بوبيغا – سينغو 

بريكالو – لينيتي – سانابريا 

 




 

 


 

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