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الثلاثاء، 19-09-2023 03:59 م

توصية عاجلة لأنشيلوتي بشأن بيلينجهام

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الوكيل الإخباري - حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على توصية عاجلة بشأن لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام.

وكان بيلينجهام قد تألق بشدة في بداية الموسم الحالي مع الميرنجي وصار لاعبا رئيسيا في كتيبة أنشيلوتي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن المدربين البدنيين في ريال مدريد نصحوا أنشيلوتي بضرورة منح راحة لبيلينجهام، لأن وضعه بات حساسا للغاية.

ويرى المدربون المسؤولون عن الجزء البدني أن بيلينجهام تحمل عبئا بدنيا كبيرا بسبب العمل المتواصل في أول 5 جولات من الليجا، حيث إنه لم يحصل على راحة سوى لمدة 9 دقائق فقط أمام ألميريا.

ونصح المدربون أنشيلوتي بأن يدرج بيلينجهام في خطة المداورة، حيث من الأفضل أن يبدأ بعض المباريات من مقاعد البدلاء أو يحصل خلالها على راحة كاملة، تجنبا لإصابته بالإجهاد.

وكشفت الشبكة الإسبانية أن أنشيلوتي قد يمنح بيلينجهام بعض الراحة أمام يونيون بيرلين، غدا الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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