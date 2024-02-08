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الخميس، 08-02-2024 09:23 م

توضيح من اتحاد الكرة حول مباراة النشامى وقطر

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم مروان جمعة، جاهزية المنتخب الوطني للقاء المنتخب القطري يوم السبت المقبل في نهائي كأس آسيا الذي يقام على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وأشار جمعة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية" بترا" المتواجدة في قطر ضمن وفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني إلى أن المنتخب يتمتع بالمعنويات العالية استعدادا لاسعاد الأردنيين الذين يترقبون القمة الآسيوية.


وتطرق جمعة إلى مشكلة إيجاد التذاكر للجمهور الأردني لافتا إلى أن اتحاد الكرة يسعى للوقوف على التفاصيل.


وبين ان الجمهور الأردني الذي سيصل إلى قطر من خلال رحلات خاصة سيثري المباراة، ويدعم اللاعبين موجها الشكر لشركات الطيران التي بادرت لتسيير رحلات من عمان إلى الدوحة لمؤازرة النشامى.


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