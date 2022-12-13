الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: الاقتصاد الأخضر أمر حاسم للأردن

15.7 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر

الخارجية الفلسطينية تحذر من المخاطر المحدقة بالأقصى

عائلة أردنية تفقد ابنها بعد وفاة والده بأسبوع حزناً عليه

القبض على سارق معرض سيارات في الزرقاء

مقترح نيابي لتخفيض ضريبة الكاز 50%.. والديزل لم يبحث حتى الآن

مؤتمر صحفي بعد قليل للإعلان عن مخرجات لجنة ملف النقل

إصابة شخص بمشاجرة عائلية في الاغوار الشمالية

قرار قضائي يعيد 250 ألف دينار لصندوق نقابة المعلمين

مرصد الزلازل سجل 118 هزة ارضية في الأردن منذ بداية العام الحالي

الثلاثاء، 13-12-2022 11:25 ص

توقعات إيتو للمغرب في كأس العالم تتحقق!

1220221393854841994920


الوكيل الإخباري -  تصدر النجم الكاميروني، صامويل إيتو، عناوين الصحف في الأسابيع الماضية، بسبب توقعه طرفي نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال إيتو قبل البطولة، إنه يتوقع نهائي تاريخي بين الكاميرون والمغرب.

ولم ينجح المنتخب الكاميروني في عبور دور المجموعات، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته وودع البطولة.

ولكن ما زال منتخب المغرب يملك حظوظا قوية بالمنافسة على اللقب العالمي حتى الآن، وأمامه مباراة مرتقبة أمام منتخب فرنسا، حامل لقب البطولة، غدا الأربعاء، في الدور نصف النهائي.

وتبتعد المغرب الآن خطوة واحدة فقط من تحقيق توقعات إيتو في الوصول للنهائي، الذي تنبأ بأن "أسود الأطلس" ستفوز على البرتغال ثم إسبانيا، ولكن بترتيب مختلف.

وفي حديثه قبل البطولة قال إيتو: "خلال السنوات الأخيرة اكتسبت الفرق الإفريقية المزيد والمزيد من الخبرة، وأعتقد أنها مستعدة ليس فقط للمشاركة في كأس العالم، ولكن أيضا للفوز بالبطولة".

وتألق المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، وحقق إنجازا في الوصول للمربع الذهبي لكأس العالم لأول مرة في تاريخ أي منتخب عربي وإفريقي، وتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، ليقدم أداء تاريخيا.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202213122517392360597

بي إن سبورتس تعلن القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس العالم

12202213113610432945969

مدرب كرواتيا يستفز لاعبي الأرجنتين قبل مواجهة نصف نهائي مونديال قطر

12202213112729125893853

غياب ثنائي منتخب فرنسا عن التدريبات قبل لقاء المغرب

1220221311829657916788

المغرب يستعيد القوة الضاربة أمام فرنسا بنصف نهائي كأس العالم

12202213102927436382451

رسالة جديدة من رونالدو بعد توديع المونديال .. صورة

1220221223136710326720

إنزاجي يدعم رونالدو بعد أنباء الاعتزال

أخبار متعلقة
12202212103629595322819

نجم المغرب على رادار برشلونة

1220221114453495306433

أول تعليق من كين بعد إهداره ركلة الجزاء ضد فرنسا بكأس العالم

1220221112614940584861

موعد نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

1220221111653303881851

بونو يأسر قلوب ملايين العرب بتصرف مثير

1220221194125102444780

تصريحات مدرب فرنسا حول المغرب والمواجهة المرتقبة ضده

1220221191318146502210

قائمة المتأهلين إلى المربع الذهبي لمونديال قطر.. موعد المباراتين والقنوات الناقلة