توقف الدوري الإنجليزي قبل مونديال قطر

الوكيل الإخباري - أسدل الستار على مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، قبل فترة التوقف لخوض نهائيات كأس العالم، في قطر من 20 نوفمبر الحالي ولغاية 18 ديسمبر 2022.



وشهدت منافسات هذه الجولة هزيمة مفاجئة لفريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، في عقر داره أمام ضيفه برينتفورد (1-2) مساء أمس السبت، على ملعب "الاتحاد"، وفشل مهاجمه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في تسجيل أي هدف ليتوقف رصيده عند 18 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري.



بينما حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا على ضيفه ليدز يونايتد (4-3)، وأحرز النجم الإنجليزي هاري كين هدفا "للسبيرز" ليعزز موقعه في مركز الوصافة في جدول ترتيب أفضل هدافي "البريمير ليغ".



وفاز فريق ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت أيضا، على ملعبه "آنفيلد"، وبالرغم من أن نجمه المصري محمد صلاح، لم يتمكن من تسجيل أي هدف، إلى أنه سجل ثنائية في الجولة قبل الماضية، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف حتى الآن.



وخرج فريق مانشستر يونايتد بفوز ثمين من ملعب مضيفه فولهام (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بفضل المهاجم الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو (18 عاما) الذي اقتنص هدف الفوز لفريق "الشياطين الحمر" في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، في غياب مثله الأعلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباريات الجولة الـ16 "للبريمير ليغ":



1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 18 هدفا

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 12 هدفا

3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 10 أهداف

4- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 9 أهداف

4- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 9 أهداف

6- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 8 أهداف

7- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 7 أهداف

7- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

7- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 7 أهداف

7- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 7 أهداف

11- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 6 أهداف

11- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 6 أهداف

11- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

11- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 6 أهداف

11- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 6 أهداف

16- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 5 أهداف

16- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 5 أهداف

16- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 5 أهداف

16- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 5 أهداف

16- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 5 أهداف

16- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 5 أهداف

22- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 4 أهداف

22- الأوروغوياني رودريغو بينتانكور (توتنهام) – 4 أهداف

22- الدنماركي فيليب بيلينغ (بورنموث) – 4 أهداف

22- البرتغالي روبين نيفيز (وولفرهامبتون) – 4 أهداف

22- الويلزي كيفر مور (بورنموث) – 4 أهداف

22- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

22- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 4 أهداف

22- الهولندي كريسينسيو سامرفيل (ليدز يونايتد) – 4 أهداف

30- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

30- النيجيري تايوو أونيى (نوتينغهام فورست) – 3 أهداف

30- الجامايكي ليون بايلي (أستون فيلا) – 3 أهداف

30- الزامبي باتسون داكا (ليستر سيتي) – 3 أهداف

30- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

30- الجامايكي بوبي ريد (فولهام) – 3 أهداف

30- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) – 3 أهداف

30- البرازيلي أنتوني (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

30- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 3 أهداف

30- الإنجليزي أنتوني جوردون (إيفرتون) – 3 أهداف

30- البرازيلي برونو غيماريايش (نيوكاسل يونايتد) – 3 أهداف

30- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 3 أهداف

30- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – 3 أهداف

30- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 3 أهداف



30- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 3 أهداف



30- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 3 أهداف



30- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 3 أهداف



30- البلجيكي يوري تيليمانس (ليستر سيتي) – 3 أهداف



30- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 3 أهداف



30- السويسري غرانيت جاكا (أرسنال) – 3 أهداف.



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