توقيع عقود صفقة برشلونة الجديدة

الوكيل الإخباري - بات نادي برشلونة، على أعتاب الإعلان عن صفقة جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه بموقع تويتر "وقع أتلتيكو باراناينسي، كل العقود التي أرسلها برشلونة في صفقة فيتور روكي".



وتابع "لا يتبقى سوى إعادة إرسال العقود من جانب النادي البرازيلي، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".



وأضاف "الاتفاق المبدئي بين برشلونة وأتلتيكو باراناينسي، يشير إلى انضمام فيتور روكي في شتاء 2024، لكن البارسا يحاول تسريع قدوم اللاعب في الصيف، إلا أن هذا السيناريو ليس سهلا".



يذكر أن برشلونة يواجه أزمة في قيد اللاعبين الجدد خلال الصيف الحالي، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.



واختتم رومانو "تؤكد جميع الأطراف أن القيمة الإجمالية للصفقة (الرسوم الثابتة والمتغيرات) ستكون أعلى من 45 مليون يورو".

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