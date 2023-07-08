السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 04:40 م

توقيع عقود صفقة برشلونة الجديدة

720238124418335683558


الوكيل الإخباري -  بات نادي برشلونة، على أعتاب الإعلان عن صفقة جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه بموقع تويتر "وقع أتلتيكو باراناينسي، كل العقود التي أرسلها برشلونة في صفقة فيتور روكي".

وتابع "لا يتبقى سوى إعادة إرسال العقود من جانب النادي البرازيلي، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

وأضاف "الاتفاق المبدئي بين برشلونة وأتلتيكو باراناينسي، يشير إلى انضمام فيتور روكي في شتاء 2024، لكن البارسا يحاول تسريع قدوم اللاعب في الصيف، إلا أن هذا السيناريو ليس سهلا".

يذكر أن برشلونة يواجه أزمة في قيد اللاعبين الجدد خلال الصيف الحالي، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

واختتم رومانو "تؤكد جميع الأطراف أن القيمة الإجمالية للصفقة (الرسوم الثابتة والمتغيرات) ستكون أعلى من 45 مليون يورو".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202381301544379087

الهلال يحاول التخلص من ورطة برازيلية

720238112824228419138

مانشستر يونايتد ممنوع من التعاقد مع مبابي

720238114228661170282

14 ميدالية للأردن في دورة الألعاب العربية

720238113941331588601

منتخب اليد يخسر أمام السعودية بالدورة العربية

72023810656891961929

تحديد موعد حفل تقديم ميسي في إنتر ميامي

72023893525494274918

ريال مدريد يطلب قرضا لإنجاز صفقة مبابي

أخبار متعلقة
72023110222913975902 (1)

ريال مدريد يتجاهل صفقة أفريقية بسبب مبابي

620232511826963818510

نجم تشيلسي يتأهب للكشف الطبي في أهلي جدة

6202311134130992092744

إنتر ميامي يواصل السقوط قبل استقبال ميسي

6202311134518198097494

مورينيو يرفض عرضًا لتدريب الأهلي السعودي

620231191619292711864

شاهد.. رد فعل أردوغان بعدما علم بملكية الشيخ منصور بن زايد لمانشستر سيتي

620231194118574066598

الوحدات يوافق على اعتزال اللاعب الدميري