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الثلاثاء، 22-11-2022 12:33 م

تونس تستهل مشوارها في كأس العالم بمواجهة صعبة أمام الدنمارك

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الوكيل الإخباري - يقص منتخب تونس شريط مشاركته في بطولة كأس العالم 2022 بمواجهة صعبة أمام منتخب الدنمارك، في المباراة التى تجمع المنتخبين فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ويسعى منتخب نسور قرطاج لتحقيق نتيجة إيجابية، سواء الظفر بالثلاث نقاط أو التعادل، لضمان السير فى طريق جيد للصعود للدور القادم في منافسات كأس العالم.

ويعول جلال القادرى على خبرات بعض لاعبيه، خصوصا في الجانب الدفاعي مثل وجدي كشريدة ومنتصر الطالبي، وعلي معلول، بالإضافة إلى الاعتماد الهجمات المرتدة واستغلال سرعات مهاجمه سيف الدين الجزيري في خطف هدف لتعزيز موقفه بتحقيق مفاجأة خلال مباراة اليوم، أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير.

ورغم أن منتخب تونس لديه العديد من الانتقادات والمشاكل على إثر قائمة الفريق التي اختارها المدرب جلال القادري وشملت 4 حراس مرمى وخلت من بعض الأسماء الشهيرة مثل سعد بقير، لكن الفوز على إيران وديًا قلل من حجم التشاؤم بشأن مشاركة نسور قرطاج المونديالية.

ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة برفقة، فرنسا والدنمارك وأستراليا.

كان منتخب تونس فاز على نظيره إيران بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، فى إطار الوديات التحضيرية قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

على الجانب الآخر، يعد منتخب الدنمارك من أقوى المنتخبات المشاركة في كأس العالم ، حيث إنه يمتلك كوكبة من أبرز لاعبي العالم في مقدمتهم كريستيان إريكسن، ويسعون إلى إلى تحقيق قوية في النسخة الحالية والوصول إلى أبعد مدى والمنافسة على اللقب، مثلما حدث في بطولة يورو 2020 الأخيرة التي وصلوا فيها إلى نصف النهائي.

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