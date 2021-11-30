الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

جمهورية كوريا تشدد إجراءات الدخول إلى أراضيها منعاً لعدوى أوميكرون

افتتاح متحف الأطفال المتنقل في جرش

اليرموك توقف الأنشطة والفعاليات داخل حرم الجامعة تجنباً لانتشار كورونا

البرنامج الأردني لسرطان الثدي يختتم دورة كسب تأييد في البلقاء

الحباشنة يتفقد حركة النقل والبضائع في معبر جابر

مكافحة الأوبئة : متحور أوميكرون قد يُصعّب الوضع الوبائي في الأردن

التحالف يعلن تنفيذ 8 ضربات ضد الحوثيين في مأرب

وزير اسبق يكشف سبب انتقال فيروس كورونا بين طلبة المدارس

محكمة ليبية تستبعد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة

إدارة الأزمات : لا بد من أخذ الجرعة المعززة

الثلاثاء، 30-11-2021 09:22 م

تونس تفتتح كأس العرب بفوز ثقيل على موريتانيا

بكاء-لاعب-تونس


الوكيل الإخباري - أنس عشا
جاءت بداية كأس العرب نارية، بعد أن تغلب المنتخب التونسي على شقيقه الموريتاني بنتيجة 5/1 في أولى مباريات البطولة والتي على استاد أحمد بن علي المونديالي لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

 
و تناوب على تسجيل أهداف تونس سيف الدين الجزيري بالدقيقتين "39" و "45" ،فراس بالعربي بـ "42" و"50" ويوسف المساكني بالوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل مولاي أحمد خليل هدف موريتانيا الوحيد من ركلة الجزاء بالوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

 

وشهد الشوط الأول للمباراة وقتا بديلا للضائع إستئنائيا وصل لـ 13 دقيقة، وذلك بسبب حارس المرمى الموريتاني بابكار واستبداله، و ركلة الجزاء الموريتانية. 

 
 

وتصدرت تونس ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط، فيما تذيلت موريتانيا الترتيب بدون نقاط، حيث ستشهد الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ثاني مباريات المجموعة وستجمع المنتخب السوري بالإمارات .

اضافة اعلان

 

المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FFdKmuzXIAApr3q

أول حالة طرد ،، و 3 ركلات جزاء في كأس العرب

11202129153142867380877

معتز ياسين أكبر لاعبي بطولة كأس العرب

DxTEz9dWwAAk0B0

كأس العرب ،، تعليمات هامة بعد إدراج الأردن على القائمة الحمراء في قطر

0L5A0472

السعودية تهزم منتخبنا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n

نجم الوحدات يودع الجماهير برسالة مؤثرة

DxWfTcDXgAAA9NL

ولي العهد يحضر افتتاح كأس العرب .. والنشامى يستهل مشواره الاربعاء

أخبار متعلقة
FFdKmuzXIAApr3q

أول حالة طرد ،، و 3 ركلات جزاء في كأس العرب

11202129153142867380877

معتز ياسين أكبر لاعبي بطولة كأس العرب

DxTEz9dWwAAk0B0

كأس العرب ،، تعليمات هامة بعد إدراج الأردن على القائمة الحمراء في قطر

0L5A0472

السعودية تهزم منتخبنا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

1120211110838592020493

مدرب الرمثا الأفضل في دوري المحترفين - استفتاء ملاعب

منتخب-الأردن

منتخب النشامى يواجه بيلاروسيا وديا