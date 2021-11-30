تونس تفتتح كأس العرب بفوز ثقيل على موريتانيا

الوكيل الإخباري - أنس عشا

جاءت بداية كأس العرب نارية، بعد أن تغلب المنتخب التونسي على شقيقه الموريتاني بنتيجة 5/1 في أولى مباريات البطولة والتي على استاد أحمد بن علي المونديالي لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية.





و تناوب على تسجيل أهداف تونس سيف الدين الجزيري بالدقيقتين "39" و "45" ،فراس بالعربي بـ "42" و"50" ويوسف المساكني بالوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل مولاي أحمد خليل هدف موريتانيا الوحيد من ركلة الجزاء بالوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.







وشهد الشوط الأول للمباراة وقتا بديلا للضائع إستئنائيا وصل لـ 13 دقيقة، وذلك بسبب حارس المرمى الموريتاني بابكار واستبداله، و ركلة الجزاء الموريتانية.









وتصدرت تونس ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط، فيما تذيلت موريتانيا الترتيب بدون نقاط، حيث ستشهد الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ثاني مباريات المجموعة وستجمع المنتخب السوري بالإمارات .

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المصدر : ملاعب