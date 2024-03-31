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الأحد، 31-03-2024 02:40 م

توهج كريستيانو يقود النصر لسحق الطائي

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الوكيل الإخباري - قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لاكتساح ضيفه الطائي بنتيجة (5-1)، مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة ال25 من دوري روشن السعودي للمحترفين. 

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد الطائي عند 22 نقطة، ليتراجع للمركز السابع عشر "قبل الأخير ". 

وسجل خماسية العالمي كل من: أوتافيو في الدقيقة (20)، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة (45+7)، وكريستيانو رونالدو (65 و67 و87)، بينما أحرز هدف الطائي: فيرجيل ميسيدان في الدقيقة (22)

ونجح النصر في افتتاح التسجيل، عندما أرسل أوتافيو عرضية من خارج منطقة الجزاء، فشل البقعاوي في التصدي لها، لتسكن شباكه في الدقيقة 20.

ولم تستمر فرحة النصر بالهدف سوى دقيقتين، حيث نجح فيرجيل ميسيدان في تعديل النتيجة للطائي، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، على يمين الحارس أوسبينا.



وتلقى الطائي ضربة موجعة، عندما أشهر حكم المباراة الإنذار الثاني في وجه ميسيدان، ليغادر الملعب مطرودا.

ونجح النصر في استغلال النقص العددي للطائي، حيث سجل عبد الرحمن غريب الهدف الثاني، في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بضربة رأسية.

وتمكن كريستيانو رونالدو من توسيع الفارق بإضافة الهدف الثالث، في الدقيقة 65، بواسطة تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. 

ولم تمض سوى دقيقتين، حتى عاد "الدون" ليسجل الهدف الثاني له والرابع للعالمي، مستفيدا من سوء تشيت الكرة من قبل دفاع الطائي. 

وواصل النجم البرتغالي توهجه، ليسجل الهاتريك برأسية أسكنها شباك البقعاوي، في الدقيقة 87، ليمنح فريقه انتصارا عريضا بخماسية.

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