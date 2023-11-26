الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

رويترز: مؤشرات لاستيلاء مسلحين على سفينة بخليج عدن

مصر تسلمت أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم اليوم

أطباء بلا حدود: 4 أيام هدنة لا تكفي لنقل المساعدات

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الهلال الأحمر: أرسلنا 50 شاحنة مساعدات إلى غزة والشمال

أونروا: نحتاج 120 طنا من الوقود يوميا لتشغيل المرافق الأساسية بغزة

وول ستريت جورنال: المفاوضون يأملون تمديد الهدنة 4 أيام

"سرايا القدس" تعلن خوض مقاتليها في جنين اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي لساعات

كأنهم في منزلهم .. عائلات الأسرى المحررين التايلنديين الذين لوحوا لكاميرا المقاومة يعلقون

مصلحة سجون الاحتلال: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى

عاجل

مصلحة سجون الاحتلال: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى

الأحد، 26-11-2023 03:41 م

تياجو سيلفا يعتذر لجمهور تشيلسي

1120232612231667276065 (1)


الوكيل الإخباري - اعتذر البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع تشيلسي، عن الخطأ الذي ارتكبه أمام نيوكاسل يونايتد، أمس السبت، في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بخسارة البلوز بنتيجة 1-4 على ملعب "سانت جيمس بارك".

ونشر تياجو سيلفا على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة له من المباراة، وكتب عليها: "أشعر بخيبة أمل كبيرة. لم يكن يوما جيدا بالنسبة لنا".

وأضاف: "أود أن أعتذر للجميع عن الهزيمة، خاصة لزملائي الذين يؤمنون بي ويدعمونني كل يوم. أنا أتحمل المسؤولية كاملة. فلنجمع قوانا ونعود أقوى".

وكان تياجو سيلفا أخطأ في التمرير مما منح جولينتون، نجم نيوكاسل يونايتد، فرصة الانفراد بالمرمى وإحراز الهدف الثالث لصالح الماكبايس.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202326162623709954281 (1)

محمد صلاح يكشف عن الفريق الذي سيلعب له بالسعودية

1120232614305256011318

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 14

1120232611239885939647

آرسنال يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي

11202326135025437399180

الكشف عن حكم مباراة النصر والهلال

112023269292399500309

عرض ألماني يقرب راؤول من مغادرة ريال مدريد

1120232692040469548456

هامان يدعم أديمي: الأمر لا يستحق الدراما!

أخبار متعلقة
1120231212483662676778

الإصابة تبعد كالوم ويلسون عن منتخب إنجلترا

10202329132347259897996

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ 11

10202329124951331207750

سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بريست بالدوري الفرنسي

10202329124555990866046 (1)

إنتر ميلان يستضيف روما في صدام قوي بالدوري الإيطالي

10202329115425276872682

العالم يترقب ساعة الحسم في سباق الكرة الذهبية

102023299542235365517

ميدفيديف يتخطى تسيتسيباس إلى نهائي فيينا