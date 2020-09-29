تياغو سيلفا يعتذر لجماهير تشيلسي

الوكيل الإخباري _ قدم المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا الاعتذار لجماهير تشيلسي بسبب الأخطاء التي ارتكبها أمام ويست بروميتش.



تشيلسي نجح في قلب تأخره بثلاثية نظيفة أمام ويست بروميتش ألبيون إلى التعادل بثلاثة أهداف لثلاثة.



وكتب تياغو سيلفا الذي لعب في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى من خلال حسابه على انستغرام: “هناك أيام للأسف لا يؤتي فيها العمل الجاد ثماره بالطريقة التي توقعناها، أنا منزعج، ولكنني أتحمل مسؤولية الخطأ الذي ارتكبته، كما فعلت دائمًا”.



وأضاف البرازيلي: “رغم صعوبة الأمر لكن علينا تجاوز هذا والمضي قدمًا، أود أن أشكر زملائي في الفريق وجميع أعضاء النادي على دعمهم المستمر منذ أن انضممت إلى تشيلسي”.



وواصل: “أنا ممتن حقًا لهذا الدعم، وأعدكم جميعًا بأنني سأقدم كل ما لدي على أرض الملعب، وأضع كل طاقتي والتزامي في المباريات المقبلة”.



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المصدر : ملاعب

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