تيباس يعلن تعاقد ريال مدريد مع مبابي

الوكيل الإخباري - أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم انتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.



ونقلت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية تصريحات أدلى بها رئيس "الليغا" قال فيها: "انتقال النجم الفرنسي إلى "الملكي" أمر مفروغ منه، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، مع وجود فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، سيصبح لدى ريال مدريد فريق رائع، لكن ذلك لا يعني ضمان الفوز بالبطولات".



وقال تيباس: "نعم، مبابي سيكون في مدريد العام المقبل، الموسم المقبل".



وأضاف: "إذا وقع خمسة مواسم ستكون لديه الفرصة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا خمسة أعوام متتالية" واصفا اللاعب الفرنسي بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.



وأكمل: "وجود لاعبين كبار فقط لا يجعل الليغا عظيمة، يجب أن تكون هناك العديد من العوامل الأخرى، إذا لم تفعلها، فلن تصبح مسابقة عظيمة أبدا".



وزاد: "نحن نقوم بالكثير لجعل المسابقة عظيمة ونستقطب اللاعبين، ودائما ما يظهر لاعبون جدد. في برشلونة رأيت يامال وهو صغير، وبيدري وغابي. وفي مدريد، فينيسيوس وبيلينغهام وفي المستقبل مبابي".



وفي 10 مايو، أعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، لكن المهاجم لم يذكر اسم الفريق الجديد.



وأفيد في وقت لاحق أن مشاجرة اندلعت بين مبابي ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلا أنه تم نفي هذه المعلومة، وأكد النادي الفرنسي أن محادثة جرت بين الرجلين بصوت مرتفع.

اضافة اعلان

ملاعب